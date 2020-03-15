الصحة تعلن عن 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين الى 124

( المستقلة) ….اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين الى 124 اصابة مؤكدة في البلاد، مشيرة الى أن الحالات الجديدة السمجلة توزعت في محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف.

واعلنت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) “الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الاحد الموافق ١٥ آذار ٢٠٢٠”، فيما اكدت انها أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ١١٣ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة”.

وأوضحت أن”النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ١٤ موزعة كالتالي:-

– ٧ حالات في بغداد / الرصافة

– حالتين في بغداد / الكرخ

-حالة واحدة في ميسان

– حالة واحدة في ديالى

– حالة واحدة في الديوانية

– حالتين في النجف – مجموع الإصابات : ١٢٤

– مجموع حالات الشفاء: ٢٦