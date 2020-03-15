الصحة تعلن عن 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين الى 124
( المستقلة) ….اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين الى 124 اصابة مؤكدة في البلاد، مشيرة الى أن الحالات الجديدة السمجلة توزعت في محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف.
واعلنت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) “الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الاحد الموافق ١٥ آذار ٢٠٢٠”، فيما اكدت انها أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ١١٣ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة”.
وأوضحت أن”النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ١٤ موزعة كالتالي:-
– مجموع الإصابات : ١٢٤
واكدت الوزارة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.
واهابت الوزارة بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض.( النهاية)
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