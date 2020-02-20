الصحة تعلن عن حجر عائلة في مستشفى البصرة بعد قدومها من الصين بسبب كورونا

المستقلة ..أعلنت وزارة الصحة، الخميس، وضع عائلة في الحجر بمستشفى البصرة العام بعد قدومها من الصين مرورا بإيران.

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وذكرت الوزارة في تصريح صحفي تابعته المستقلة، أنه “تم وضع عائلة تحت الحجر الصحي في مستشفى البصرة العام بعد قدومها من الصين مرورا بإيران ومن ثم إلى البصرة”.

وتابعت الوزارة أن “الاخبار التي تشير الى تسجيل إصابة بالفايروس في المحافظة غير صحيحة، فلم يتم تسجيل أي حالة حتى الآن”.