الصحة تعلن عن ثمان حالات جديدة توفيت منها اثنتان

(المستقلة)..أعلنت وزارة الصحة،اليوم الجمعة، عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة في العراق.

وقال بيان عن الوزارة ان الحالات توزعت بواقع خمس اصابات في بغدا، وتأكيد اصابتين في السليمانية من ضمنها الرجل الذي توفي سابقا وكان مشتبها باصابته، والاصابة الثامنة لسيدة من كربلاء تعاني عدة امراض مزمنة وخضعت مؤخر لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا اليوم.

واشار البيان الى اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الاصابات والملامسين وحسب اللوائح الصحية الدولية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة تنفيذ المقررات التي من شأنها منع انتقال الاصابات وتدعو كافة الجهات المعنية على متابعة الإجراءات ومحاسبة المخالفين كما أكدت ضرورة الالتزام بسبل الوقاية الشخصية والعامة منعا لانتقال العدوى.