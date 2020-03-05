الصحة تعلن عن ثلاث حالات اصابة جديدة بكورونا

(المستقلة).. أكدت وزارة الصحة والبيئة،اليوم الخميس، إصابة ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان عن الوزارة ان الحالات الثلاث توزعت بواقع حالتان في كركوك، والثالثة في محافظة واسط.

واشار الى متابعة الحالات والملامسين من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة و”هم الآن يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة التي خُصِّصت لهذا الغرض”.

وأكدت الوزارة ضرورة تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة والتي من شأنها تقليل احتمالية انتقال العدوى وتطالب الجهات المعنية بمحاسبة المخالفين.