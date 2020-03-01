الصحة تعلن عن تشخيص 6 اصابات بكورونا في بغداد والسليمانية

(المستقلة).. اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تشخيص ست حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ اثنان منهم في بغداد واربع حالات في السليمانية وجميعهم كانوا في ايران مؤخراً.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر في بيان،اليوم الاحد، تمّ اكتشاف الحالات من ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة لإجراء الفحوصات وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حاليا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي.

واكد البيان اتخاذ الوزارة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.

وأهاب البيان بالمؤسسات والمواطنين كافة الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى.