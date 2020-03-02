الصحة تعلن عن اكتشاف حالتي اصابة بكورونا في بغداد

(المستقلة).. اعلنت وزارة الصحة والبيئة اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في بغداد (الرصافة)، كلاهما كانا في إيران وعادا مؤخرا للبلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان اليوم ،تمت متابعة المصابَين من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهما العيّنات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهما حالياً راقدَين في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهما الصحي.

وأكدت الوزارة اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية، مهيبة بكافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد.