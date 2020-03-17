الصحة تعلن تسجيل 21 اصابة جديدة بكورونا بينها حالة وفاة واحدة

( المستقلة) … أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وواسط، ليرتفع المجموع الكلي للإصابات 154 بينها 11 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء إن “مختبراتها أجرت ٩٦ نموذجاً لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة”، مبينةً أن “النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ٢١ موزعة كالتالي: 15 حالة في الرصافة، وحالتين في مدينة الطب، حالة في البصرة، 3 حالات في كربلاء، حالة وفاة واحدة في واسط”.

وأشارت إلى أن “المجموع الكلي يكون كالاتي: النماذج المفحوصة: ١٦٧٩، الإصابات : ١٥٤، حالات الشفاء: ٤١، الوفيات: ١١”، مؤكدةً على “التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها”.

كما أكدت على “وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة”.

فيما دعت الوزارة الجهات المعنية كافة، إلى “محاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة”.( النهاية)