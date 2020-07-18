الصحة تسلم محافظة ميسان تعزيزات من الأدوية الخاصة بعلاج كورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/…اعلن وزير الصحة الدكتور حسن التميمي، اليوم السبت، تقديم تعزيزات من الأدوية الخاصة بعلاج كورونا إلى صحة ميسان.

وقال التميمي اثناء مؤتمر صحفي عقده في محافظة ميسان “تم تسليم حصص تعزيزية من الأدوية التخصصية الخاصة بعلاج كورونا إلى دائرة صحة ميسان”، لافتاً إلى أن”هذه الأدوية استوردتها وزارة الصحة ،وتم توزيعها على دوائر الصحة ،وستغطي الاحتياج الكامل للمرضى الراقدين”.

وأشار إلى أن”زيارته إلى محافظة ميسان تضمنت أيضاً الاطلاع على الاحتياجات الخاصة في ما يتعلق بنقص الملاكات الطبية المتخصصة ،وكذلك المبالغ المالية التي تحتاجها المحافظة ،والاطلاع على نسب الإنجاز في المستشفى التركي 400 سرير،، مبيناً أنه”اطلع على الجهود المبذولة من الملاكات الصحية والمقدمة للمرضى عامة والمصابين بفيروس كورونا”.

وأضاف أن”مستشفى الشفاء الذي تم إنجازه من قبل العتبة الحسينية وجهزته وزارة الصحة دائرة صحة ميسان ،سيسهم بشكل كبير بتلبية الاحتياج من الغطاء السريري الذي تحتاجه المحافظة”، مثمنا “دور المتولى للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي ،والأمانة العامة للعتبة الحسينية وملاكات الهندسية في العتبة الحسينية لاسنادها وزارة الصحة في جهود مكافحة هذه الجائحة”.