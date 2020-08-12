الصحة تسلم كربلاء خمسة أجهزة إنعاش رئوي لمرضى كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، مساء الاربعاء، عن أستلام خمسة أجهزة إنعاش رئوي لمساعدة مرضى كورونا من قبل وزارة الصحة .

وقال مدير قسم الصيدلة والمستلزمات الطبية الصيدلاني رعد حميد تركي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القسم تسلم ( 5 ) أجهزة إنعاش رئوي (Ventilator) لمرضى كورونا ، من الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة والبيئة “.

وأضاف إن ” تلك الأجهزة ، تساعد على توفر تهوية ميكانيكية عن طريق نقل الأوكسجين المؤكسج الى الرئتين لمساعدة المريض الذي لا يستطيع التنفس وحده ، أو أن تنفسه غير كاف “.

الى ذلك أعلنت صحة كربلاء تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بموازاة 288 شفاء ، ووفاة 4 مصابين بالوباء حسب بيان وزارة الصحة المشار ليوم الاربعاء.