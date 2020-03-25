الصحة تستثني هذه الفئات من قرار حظر التجوال

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن استثناء موظفي البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية وشركات الدفع الإلكتروني وفئات قضائية والشركة العامة للمعارض من قرار الحظر.

وقالت الوزارة في بيان لها ان “رئيس خلية الازمة ولجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي قرر استثناء البنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني وبواباتالصرافات الالية وموظفي المصارف الاهلية والمصارف الحكومية من اجل تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنةرواتبهم في المصارف الاهلية والحكومية من قرار حظر التجوال لغرض تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنةرواتبهم في تلك المصارف“.

واضافت “تم استثاء ايضا القضاة, اعضاء الادعاء العام , المدراء العامون والمحققون القضائيون , والشركة العامة للمعارض لاكمال اجازات استيراد الادوية“.( النهاية)