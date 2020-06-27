الصحة ترسل لذي قار ثمان شاحنات من الادوية والاجهزة الطبية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..ارسلت وزارة الصحة والبيئة الى محافظة ذي قار 8 شاحنات محملة بالادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية .

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري ” وصلت الى المحافظة 8 شاحنات محملة بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية من وزارة الصحة والبيئة ، 2 من الشاحنات من ضمن حصة ذي قار من المساعدات الاماراتية التي وصلت الى العراق ، و 6 شاحنات من مخازن كيماديا التابعة للوزارة “.

ولفت الى ان ” الحمولات تضمنت ادوية ومستلزمات طبية ومختبرية عديدة ، فضلا عن 15 جهاز سيباب ، ستوزع على المؤسسات الصحية حسب الحاجة “.