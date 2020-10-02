الصحة تجهز ميسان  بحاضنات اطفال واجهزة انعاش حديثة

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة صحة ميسان، الجمعة، عن قيام وزارة الصحة بتجهيز مشافي المحافظة باجهزة حديثة يابانية الصنع.

وذكر بيان عن الدائرة ان وزارة الصحة والبيئة جهزت دائرة صحة ميسان باجهزة حاضنات الأطفال عدد (25 ) يابانية المنشأ شركة Atom والتي تتميز بالجودة العالية والمواصفات.

واشار الى ان الاجهزة توفر السيطرة على نسبة الأوكسجين ودرجة الحرارة والرطوبة داخل كابينة الحاضنة كما توفر ميزة قياس وزن الطفل وتسجيل قيمة الوزن يوميا.

واوضح البيان ان الحاضنة تعمل على بطارية خاصة بالجهاز لمدة لا تقل عن ساعتين في حالة انقطاع التيار الكهربائي وكذلك يمكن التحكم بارتفاع الجهاز من خلال foot switch،مؤكدا بانة تم نصب الاجهزة وتشغيلها في مستشفيات المحافظة .

وفي سياق متصل اعلنت الدئرة عن نصب وتشغيل 11 جهازللانعاش الرئوي لعلاج كورونا موزعة على مركز علاج كوفيد في مركز العمارة ب7 اجهزة ومستشفى المجر ب2 جهاز ومستشفى قلعة صالح ب جهاز واحد وكذلك مستشفى الميمونة بجهاز واحد.