الصحة تجهز ذي قار بجهاز للكشف عن المصابين بكورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..جهزت وزارة الصحة والبيئة محافظة ذي قار بجهاز PCR المتخصص بكشف الحالات المصابة بفيروس كورونا .

وقالت دائرة صحة ذي قار في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزارة الصحة رفدت صحة ذي قار بجهاز PCR المتخصص بفحص العينات المشتبه اصابتها بالفيروس داخل المحافظة بدلا من ارسالها الى مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد “.

واشار البيان الى ان ” الايام المقبلة ستشهد تجهيز الدائرة بالمواد الطبية اللازمة لاستخدامها مع الجهاز في اظهار نتائج فحص العينات “.