الصحة تتكفل بعلاج طالب متفوق في ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلن النائب عن محافظة ذي قار صادق السليطي ، اليوم الاثنين ، عن تكفل وزارة الصحة بعلاج الطالب المتفوق علي سعد نعيم الذي يعاني من مرض السحايا وشلل في الاطراف السفلى.

وقال بيان صادر عن السليطي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزير الصحة حسن التميمي التقى الطالب علي سعد نعيم ، واوعز بتحويله الى فريق من الاطباء الاجانب قادم من الخارج ، لاجراء الفحوصات الطبية بشكل عاجل ، وتقييم حالته لاجراء عملية جراحية له ، او ارساله للعلاج خارج العراق “.

يذكر ان الطالب علي سعد نعيم من سكنة قضاء قلعة سكر في ذي قار ، حقق معدل 96.83 % في الصف السادس الاحيائي ، مصاب بمرض السحايا ، على اثره اجريت له عملية جراحية تسببت بشلل باطرافه السفلى .