الصحة: انتشار كورونا بنسبة كبيرة جداً بسبب عدم الالتزام بالتعليمات

(المستقلة)… اعتبرت وزارة الصحة أن انتشار الفايروس بنسبة كبيرة جداً بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات، داعية للحد من انتشار الاصابات.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت نه “سبق وان اصدرت وزارتنا بيانا قبل يومين لحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات العشائرية والاجتماعية والدينية حفاظاً على سلامتهم ولمنع انتشار الفايروس ولتقليل الاصابات”.

وأضافت أن “دور الوزارة هو تقديم الخدمات الوقائية وبضمنها التوعية الصحية والعلاجية”، مشيرة الى أن “انتشار الفايروس بنسبة كبيرة جدا بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وهي مستقاة من تعليمات منظمة الصحة العالمية وكذلك عدم تطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين ادى الى التمادي في عدم الالتزام بهذه التوصيات”.

وتابع البيان أنه “من خلال متابعتنا اليومية لاحظنا ان اغلب المواطنين غير ملتزمين بهذه التعليمات وذلك من خلال التجمعات والتواصل بين العوائل لتبادل التهاني بمناسبة العيد وكذلك اقامة الولائم والتجمعات المختلفة مما ينذر بزيادة عدد الاصابات نتيجة لعدم الاكتراث للتعليمات الصادرة من الوزارة”.

ودعت الوزارة كافة المواطنين والجهات المعنية وخلايا الازمة في المحافظات الى “القيام بدورهم وتشديد الاجراءات للحد من انتشار الاصابات”.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 1 آب 2020 ، فيما سجلت 2095 اصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة خلال يوم واحد .(النهاية)