الصحة النيابية توصي بتعطيل الدوام في الجامعات والمدارس

(المستقلة).. اوصى اجتماع لجنة الصحة النيابية مع وزير الصحة وكادر الوزارة المتقدم بتعطيل الدوام في الجامعات والمدارس،وايقاف الرحلات الجوية مع ايران لاجل السيطرة على فايروس كورونا.

وقالت النائبة كفاء فرجان حسين أن الاجتماع اوصى بغلق المدارس والجامعات لخطورة التجمعات الطلابية في هذا الوقت ، وايقاف الرحلات الجوية لإيران ، وتأكيد ضرورة زيادة الرقابة الامنية والصحية على المنافذ الحدودية بين العراق وايران ، وعزل الحالات المشتبه بها وحجر المصابين.

وأضافت كما تضمنت التوصيات حث مدراء الصحة في المحافظات لتجهيز مستشفيات خاصة للعزل والحجر الصحي، وعلى وزارة المالية تقديم الدعم المالي الكامل لوزارة الصحة للقيام بالإجراءات المطلوبة لمواجهة هذا الخطر.

كما دعا الاجتماع الى ايقاف جميع التجمعات بكلّ اشكالها منها الزيارات الدينية المقدسة وصلوات الجمعة ، وتقنين السفر بين المحافظات.

يذكر ان وزارة التربية اصدرت امرا بتمديد العطلة الربيعية الى مدة اسبوع آخر في البصرة وبغداد، بعد اكتشاف اصابات بفايروس كورونا الجديد.