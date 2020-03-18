الصحة النيابية تطلب اشراكها بخلية الازمة

(المستقلة).. اعربت لجنة الصحة والبيئة عن استغرابها الشديد من عدم إشراكها في عمل خلية الازمة الخاصة بالأمر الديواني 55 رغم ملاحظاتها المهنية والرقابية المستمرة على اداء هذه اللجنة.

وقالت اللجنة في بيان موجه الى رئيس الوزراء،اليوم، ان ملاحظاتها كانت “تهدف بالدرجة الأساس لإنضاج ما يرشح عنها من قرارات لمواجهة الخطر الداهم بانتشار فيروس كورونا في بلدنا العزيز ولكون الجميع شركاء في تحمل مسؤولية مواجهته”.

وطالبت اللجنة باشراكها في خلية الازمة وتوسيعها “الازمة لتشمل خبراء اختصاص من اساتذة الوبائيات في وزارتي الصحة والتعليم العالي دعماً للمجهود المبذول لمنع انتقال المواجهة مع هذا الوباء الى مراحل غير مسيطر عليها”.

من جانبه دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الاربعاء رئيس الوزراء المستقيل السيد عادل عبد المهدي الى إشراك اعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية في خلية الازمة الخاصة بالامر الديواني 55 والتي تشكلت لمواجهة وباء كورونا في العراق .

واكد ان ازمة مكافحة فايروس كورونا في البلاد تستدعي تعاون وتكاتف جميع الجهود التنفيذية والتشريعية وعلى وجه الخصوص ذوي الاختصاص من السلطتين.

ولفت الى ان تواجد اللجنة يهدف لانضاج الرؤى والطروحات بشأن الوباء وينسق ويكثف الجهود للاسراع في منع انتشاره و القضاء عليه بعونه تعالى ومساعدة كل ابناء شعبنا العراقي .