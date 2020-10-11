الصحة النيابية تطالب بفصل المراكز التخصصية الثالثية عن دوائر الصحة

المستقلة..طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية رئيس الوزراء بفصل المراكز التخصصية الثالثية عن دوائر الصحة وإلحاقها بمكتب وزير الصحة .

وقال بيان عن اللجنة اليوم :” نُثَمِن عالياً في لجنة الصحة والبيئة النيابية الاجراءات الاخيرة التي تبنَّتها وزارة الصحة بإستقدام الكوادر الطبية الاجنبية المتقدمة في امراض القلب والاوعية الدموية والاختصاصات الاخرى واجراءها العمليات المعقدة ( في مراكز ابن البيطار وابن سينا والنجف وبابل ومدينة الطب وقريباً في مركز القلب في الناصرية ) والتي كانت تجرى سابقاً في مراكز دولية خارج العراق يتم التعاقد معها وتكلف الدولة مبالغ طائلة وتحرم كوادرنا الوطنية من فرصة تطوير مهاراتهم ولا تستوعب جميع المواطنين الذين هم بحاجة لذلك النوع من التداخلات الجراحية والطبية “.

وأضافت:” لقد كانت نتائج الاستقدام باهرة من حيث عدد من تم اجراء العمليات لهم ومن حيث نجاح تلك العمليات المعقدة فضلاً عن اكتساب طلبة الدراسات العليا في تلك الاختصاصات لمهارات ستمكنهم من اجراء تلك التداخلات من قبلهم بعد فترة قصيرة باذن الله “.

وتابعت :” لقد كانت المراكز الطبية التخصيصية الثالثية كمركز ابن البيطار ترتبط مباشرة بديوان رئاسة الجمهورية خلال العقود التي سبقت عام 2003 لابداء الاهتمام والرعاية التامة بها وابعادها عن البيروقراطيات الادارية لدوائر الصحة والتي تؤثر على عملية تقديم الخدمة الصحية فيها ، ولذلك طالبنا سابقاً ونجدها فرصة لتكرار مطالبتنا بفصل المراكز التخصصية الثالثية من دوائر الصحة والحاقها بمكتب الوزير على اقل تقدير وايلائها الاهتمام الذي تستحقه خدمة لابناء شعبنا وخطوةً في طريق الارتقاء نحو تمتين واقع الامن الصحي في بلدنا العزيز “.