الصحة النيابية تشيد بجهود وزارة الصحة في زيادة عدد الفحوصات واتباع الحجر المناطقي

(المستقلة)..أشاد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري بجهود وزارة الصحة والكوادر الطبية في مواجهة وباء كورونا من حيث زيادة عدد الفحوصات اليومية واللجوء إلى الحجر المناطقي، داعياً وزارة التجارة والجهات المعنية إلى توزيع مواد غذائية على المواطنين في المناطق المحجورة.

وقال الجبوري في بيان اليوم الجمعة :” في الوقت الذي نعبر فيه عن دعمنا ومساندتنا لجهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا بعد زيادة أعداد الإصابات مؤخراً، وذلك من حيث قيامها بزيادة عدد الفحوصات إلى ستة آلاف فحص في اليوم (بالرغم من قلة الإمكانيات المتاحة وقلة التخصيصات المالية) ، واللجوء إلى الحجر المناطقي، ندعو الجهات الحكومية الساندة إلى دعم جهود الوزارة بكافة السبل الممكنة وتسهيل عملها باعتبارها هي التي تدير المعركة على الأرض وكل التوجيهات الصادرة منها ملزمة وواجبة التنفيذ الفوري “.

وأضاف:” كما نشد على أيدي الكوادر الطبية والصحية التي تستحق كل الاحترام والتقدير لما تقدمه من جهود عظيمة في مواجهة الوباء، وسيأتي اليوم الذي نجتاز فيه هذه المحنة ويتم تكريمهم بالشكل الذي يليق بتضحياتهم والتزامهم بأداء واجبهم الوطني والإنساني تجاه شعبهم، والكلام يشمل الأطباء والممرضين والموظفين وكافة العاملين في القطاع الصحي “.

وشدد على :” أهمية قيام وزارة التجارة والجهات المعنية بتوزيع حصص غذائية على المواطنين في المناطق المحجورة لتجنب خروجهم واختلاطهم ببعضهم لأي سبب، مع تسيير سيارات بيع الخبز والخضروات أسوة بالدول التي اتبعت اجراءات الحجر المناطقي “.