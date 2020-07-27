الصحة : الموقف الوبائي هو من سيحدد متى يرفع الحظر كلياً من عدمه

المستقلة .. أعلنت وزارة الصحة، أن الموقف الوبائي هو من سيحدد رفع الحظر كلياً من عدمه بعد عيد الاضحى، فيما شددت على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لتفادي مضاعفة اعداد الاصابات.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “استمرار دوام الموظفين بنسبة 25% او زيادة نسبة الدوام الى 50% يعتمد على الموقف الوبائي”.

وأوضح أن “عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاستهانة بتطبيق حظر التجوال خلال عيد الفطر، أدى إلى تضاعف أعداد الاصابات بفيروس كورونا بشكل مفاجئ لم نتوقعه”.

وشدد على “أهمية الالتزام بالتوصيات الصحية وتطبيق حظر التجوال خلال عيد الاضحى، والتشديد على التباعد الاجتماعي وعدم الاستهانة في لبس الكمامات والقفازات، تلافيا في زيادة الاصابات”.

وقررت اللجنة العليا فرض حظر التجوال الشامل من 30 تموز ولغاية 9 من شهر آب المقبل.