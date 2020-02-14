الصحة المصرية تعلن عزل المحيطين بالحالة المصابة بفيروس كورونا 14 يوما

(المستقلة) ممدوح بليغ/ اتخذت وزارة الصحة والسكان، إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين لأول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص “أجنبي”.

وقالت الوزارة إنه جرى إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما جرى عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا “فترة حضانة المرض” و تعقيم المبنى الذي يقيم به الأجنبي المصاب بالفيروس والمخالطين له.

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ولفتت الوزارة إلى متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات، وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما جرى تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها.

وأوضحت الوزارة انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد، داخل البلاد، وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية، مشددة على رفع درجات الاستعداد للقصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص “أجنبي”.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف اول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس “كورونا” بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضية.