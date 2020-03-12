الصحة المصرية : ارتفاع عدد المصابين بكورونا.. والمتعافين

(المستقلة)…أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 67 حالة، وارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية إلى 27 حالة.

وذكرت أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفعت إلى 27 حالة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا لمواطن مصري ضمن الأربع حالات التي تم الإعلان عن إصابتها يوم الاثنين الماضي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة، ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه، والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم كانت مخالطة للحالات الأربع التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر 67 حالة، منهم 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال إن الوزارة تواصل رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا “، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. (النهاية)