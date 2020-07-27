الصحة اللبنانية تدعو لإقفال البلد اسبوعين

دعا وزير الصحة حمد حسن إلى اقفال البلد اسبوعين للحد من الانتشار الكبير لفيروس كورونا في مختلف المناطق اللبنانية.

وقال الوزير حسن في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة العلمية في الوزارة “سنرفع توصية للحكومة لأنه لا يمكن الاستسلام في هذا الوقت وسنظل نرفع الصوت، ولا بد من التشدد في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

واضاف “سيتم تفعيل مركز إدارة الكوارث التابع للوزارة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ليعمل على مدى 24 ساعة، بسبب تخلف عدد من المستشفيات عن استقبال المصابين، وكذلك منع الزيارات إلى المرضى في المستشفيات بحده الأدنى”. وأوضح أن معظم المناطق اللبنانية فيها إصابات، مطالبا البلديات والمحافظين بالعودة إلى التدبير رقم 4 والعمل كأن الوباء قد بدأ الآن”.

وشددت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اثر ارتفاع الإصابات بالفيروس على ضرورة الإلتزام بالإجراءات، ومنها وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.