الصحة الكويتية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» إلى 25 حالة

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» إلى 25 حالة إثر تسجيل سبع إصابات جديدة.

وقالت الصحة في بيان، «إن الحالات الجديدة هي لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى إيران»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأوضحت أن، «جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

ويعتقد أن الفيروس المستجد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين كان يباع فيه حيوانات برية بشكل غير قانون.