الصحة : العراق سيشارك بالتجارب السريرية للقاح الصيني ضد كورونا

المستقلة /- أكدت وزارة الصحة والبيئة ، سعي العراق للحصول على لقاح آمن وفعال ضد فايروس كورونا في وقت مبكر، مشيرةً إلى أن العراق سيشارك مع الصين والإمارات ودول أخرى بتجارب سريرية للقاح الصيني .

وقال الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي في تصريح لصحيفة “الصباح” الحكومية ، إن “العراق سيشارك مع الصين والإمارات ودول أخرى بتجارب سريرية للقاح الصيني تضمن سلامة المتطوعين”، مؤكداً أن “التجربة ستسهم بتطوير مراكز البحوث في البلاد.

وأضاف، أنه “سيتم لاحقاً، اختيار مركزين أو ثلاثة مراكز بحوث تقوم بمتابعة الموضوع لضمان حصول العراق على حاجته من اللقاح، فالعراق شأنه شأن بقية دول العالم يسعى للحصول على لقاح آمن وفعال في وقت مبكر”.