الصحة : العراق سيتسلم 10 مـلايـين جرعة من لقاح كورونا

المستقلة / – قالت وزارة الصحة والبيئة، أن الـعـراق سيتسلم 10 مـلايـين جرعة من لقاحين أحدهما بريطاني والآخر صيني مضادين لكورونا نهاية العام الـحـالـي.

وذكر أخـصـائـي الـصـحـة الـعـامـة في وزارة الصحة والبيئة وسام حسين في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، أن “منظمة الصحة الـعـالمـيـة سـتـعـمـل عـلـى تــوزيــع لـقـاح كورونا البريطاني او الصيني نهاية الــعــام الــحــالــي، والــعــراق مــن ضمن الـشـركـاء فـي تـحـالـف الـلـقـاحـات، إذ سـيـحـصـل عـلـى 10 مـلايـين جـرعـة كدفعة أولــى، اي تقريبا ربـع نفوس الــبــلــد وســيــخــصــص لــلــفــئــات ذات الاختطار العالي”.

وأضــاف أن “الـعـراق سيتسلم دفعة ثانية من اللقاحات بعد مضي ثلاثة أشـهـر مــن اسـتـيـراد الـدفـعـة الاولــى ليصبح العدد الكلي 20 مليون جرعة”، مبيناً أن “تلك اللقاحات لم تسبب أية مضاعفات جانبية للاشخاص”.

ولــفــت حــســين إلـــى “وجــــود تـجـربـة بــريــطــانــيــة عــلاجــيــة تــحــتــوي عـلـى بروتينات تعرف باسم (إنترفيرون بيتا) وتكمن باستنشاق البروتين مـــبـــاشـــرة عـــبـــر بـــخـــاخـــات إلــــى رئـــات المــرضــى الــذيــن يــعــانــون من الـفـيـروس بـغـيـة تحفيز الاسـتـجـابـة المـنـاعـيـة لـديـهـم، وتـعـمـل كـمـضـادات تـــتـــعـــرف عـــلـــى كــــورونــــا وتــمــنــع انشطارها”.

وأوضـح أن “هـذا الـعـلاج يقلل بنسبة 79 بــالمــئــة مــن احــتــمــالات تــدهــور الــحــالــة الـصـحـيـة لمــرضــى كــورونــا وخصوصا الحالات التي تحتاج إلى اجهزة تنفس اصطناعي، وقد اثبت علميا نجاحها”.

وأشار إلى أن “كثير من المرضى الـذيـن شملتهم التجربة كـانـوا افضل في قابلية الشفاء، وستعمل بريطانيا للحصول على موافقة بأسرع وقت لــعــلاج الــفــيــروس خــلال الـشـهـريـن المـقـبـلـين، أي بـحـلـول الـشـتـاء، مثلما حدث في اطلاق دواء (ريمديسفير)، اذا ثــبــت المــضــاد لــلــفــيــروســات قــدرتــه عـلـى تـسـريـع مــدة الـتـعـافـي، وعند حصول الشركة على الموافقة فسيتعين تصنيع الدواء والبخاخات المستخدمة بكميات كبيرة وتـزويـد أغلب الدول بها”.