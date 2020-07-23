الصحة العراقية : هناك أزمة بتوفير الأوكسجين الطبي بالمستشفيات

(المستقلة ).. أكدت وزارة الصحة وجود تنسيق مع وزارة الصناعة والمصانع الأهلية لتزويد المستشفيات بسائل الأوكسجين الطبي، فيما حددت أسباب قلة تجهيز المستشفيات في الأيام الأخيرة.

وقال الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي في تصريح لوسائل إعلام حكومية تابعته المستقلة، إن “الوزارة تسعى للتنسيق مع جهات عدة منها وزارة الصناعة والمصانع الأهلية لغرض توفير سائل الأوكسجين الطبي”، مشيرا إلى “استمرار الوزارة في سد نقص الأوكسجين في المستشفيات والمراكز الصحية”.

وأضاف أن “هناك أزمة في توفير سائل الأوكسجين الطبي في المستشفيات، بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب فضلاً عن قلة في إمكانيات المصانع داخل العراق سواء معامل وزارة الصحة أو القطاع الخاص”.

ولفت الجميلي إلى “وجود صعوبة في توفير سائل الأوكسجين خلال الأيام الأخيرة، وذلك لعدم وصول المواد الطبية من الكويت بسبب إجراءات الحجر الصحي على سواق الصهاريج، فضلا عن إصابة احد المصانع الرئيسية بالعطل في إيران الذي كانت تستورد منه بعض دوائر الصحة مادة الأوكسجين”.

وأشار إلى أن “المجلس الاقتصادي في إيران تبرع بـ4000 اسطوانة أوكسجين، وصل منها 800 اسطوانة توزعت على المراكز الصحية في محافظة بغداد والنجف وواسط”، مبيناً أن “دخول اسطوانات الأوكسجين مستمر”.

وتابع أن “الوزارة تعمل الآن على توفيره لدائرة صحة الرصافة وبعض دوائر الصحة بعد تزويد مدينة الطب، وهذا سيغطي جزءاً من النقص الحاصل”، داعياً المصانع الأهلية القادرة على إنتاج الأوكسجين إلى “المساعدة لتلافي الأزمة”.