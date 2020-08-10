الصحة العراقية : نتواصل مع الشركات الاربع العالمية المتقدمة بإنتاج لقاح كورونا

(المستقلة)… اكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين وجود تواصل مع الشركات الاربع العالمية المتقدمة في إنتاج لقاح فيروس كورونا.

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح للـ(المستقلة) إن” الوزارة لديها متابعة مع الشركات العالمية الاربع المتقدمة في انتاج لقاء فيروس كورونا(البريطانية – الاميركية – الروسية – الصينية الاماراتية)،مؤكدا ان هناك لقاءً جرى مع سفير روسيا الاتحاديّة لدى العراق ماكسيم ماكسيموف حول اللقاح”.

واشار الى وجود تواصل لمعرفة متى سيصل اللقاح وتسجيله ، لافتا الى انه” في حال ثبت ان اللقاح نتائجه جيدة سيتم توفيره في المستشفيات”.

وبين ان” العراق سيحجز في اول لقاحات تظهر لكورونا بعد التأكد من مأمونيته وكفاءته واسعاره سواء مع الجانب الروسي او أي دولة اخر”، لافتا إلى ان ” لجان الوزارة الفنية تتابع اللقاح بكل تفاصيله “.(النهاية)