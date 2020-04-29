الصحة العراقية تعلن تسجيل 75 إصابة بكورونا منها 50 في البصرة خلال 24 ساعة

( المستقلة)…. اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

وقال بيان للوزارة وتلقته ( المستقلة). اليوم الأربعاء انه تم فحص (٨٢٧٨) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٨٦٧٠٨)

واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٥

بغداد/ الكرخ: ٣

مدينة الطب: ٢

البصرة: ٥٠

كربلاء: ١

واسط: ١

المثنى: ٣

– الوفيات : حالتين

حالة واحدة في بغداد/ الرصافة

حالة واحدة في بغداد/ الكرخ

– الشفاء: ٢٧ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٨

بغداد/ الكرخ: ١

مدينة الطب: ٨

النجف الأشرف: ١

كربلاء المقدسة: ١

البصرة : ١

كركوك: ٢

ذي قار: ١

المثنى: ٢

اربيل: ٢

مجموع الإصابات : ٢٠٠٣

مجموع الوفيات: ٩٢

مجموع حالات الشفاء: ١٣٤٦