الصحة العراقية تعلن تسجيل 75 إصابة بكورونا منها 50 في البصرة خلال 24 ساعة
( المستقلة)…. اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.
وقال بيان للوزارة وتلقته ( المستقلة). اليوم الأربعاء انه تم فحص (٨٢٧٨) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٨٦٧٠٨)
واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ١٥
بغداد/ الكرخ: ٣
مدينة الطب: ٢
البصرة: ٥٠
كربلاء: ١
واسط: ١
المثنى: ٣
– الوفيات : حالتين
حالة واحدة في بغداد/ الرصافة
حالة واحدة في بغداد/ الكرخ
– الشفاء: ٢٧ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٨
بغداد/ الكرخ: ١
مدينة الطب: ٨
النجف الأشرف: ١
كربلاء المقدسة: ١
البصرة : ١
كركوك: ٢
ذي قار: ١
المثنى: ٢
اربيل: ٢
مجموع الإصابات : ٢٠٠٣
مجموع الوفيات: ٩٢
مجموع حالات الشفاء: ١٣٤٦
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