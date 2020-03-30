الصحة العراقية تعلن إبرام عقود مع اربع شركات لشراء معدات مكافحة كورونا

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة العراقية عن إبرامها عقوداً للشراء المباشر مع شركات من أربع دول لتوفير مستلزمات مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة مظفر علي قوله، إن “رئيس الوزراء وافق على تخصيص طائرات من الخطوط الجوية العراقية لنقل متطلبات وزارة الصحة من مختلف دول العالم”.

وأضاف أن “المستلزمات الطبية التي سيتم نقلها تتضمن قضايا أساسية؛ كعلاج ووقاية وبينها أجهزة الإنعاش الرئوي والبدلات الوقائية ومواد تعفير ومستلزمات الحماية الشخصية وكمامات وبدلات واقية وكفوف ومن مناشئ عالمية رصينة”.

وتابع علي أن “وزارة الصحة تسعى لتأمين المتطلبات كافة لعلاج هذه الحالات من أجهزة ومستلزمات وأدوية”، مبيناً أن “الوزارة أبرمت عقوداً للشراء المباشر مع شركات ألمانية وهندية وصينية وأمريكية بالإضافة إلى المساعدات التي وصلت من الصين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف”.( النهاية)