الصحة العراقية : تسجيل حالة وافاة و77 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الأحد انها تؤكد وزارة الصحة والبيئة على الإلتزام بالتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها لمنع تفشي الوباء.

واضافت انه تم فحص (٥٠٠٩) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ١٠٣٢٦٢).

وبينت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٣

بغداد/ الكرخ: ٢٣

مدينة الطب: ٩

البصرة: ٨

كركوك: ٥

المثنى: ٨

أنبار: ١

– الوفيات: حالتين حالة واحدة في بغداد/الرصافة وحالة في كربلاء

– الشفاء: ١٧ حالة ، وكما يلي:

النجف الأشرف: ٢

البصرة : ٩

الديوانية: ١

ذي قار: ١

بابل: ١

اربيل: ٣

مجموع الإصابات : ٢٢٩٦

مجموع الوفيات: ٩٧

مجموع حالات الشفاء: ١٤٩٠