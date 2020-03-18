الصحة العراقية تسجل 6 اصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.

وذكر بيان للوزارة تلقته ( المستقلة).. اليوم الأربعاء أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت ١٠٥ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة”، موضحا أن “النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) كانت إصابات ٦، ٥ حالات في الرصافة، وحالة واحدة في ديالى وحالة وفاة واحدة في البصرة”.

وأشار البيان إلى أن “المجموع الكلي للإصابات ارتفع إلى ١٦٤ ( مع اضافة اقليم كوردستان) ، وحالات الشفاء ٤٣ ، والوفيات ١٢”.

وأكد البيان “التزام وزارة الصحة باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها”، مشددا على “وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة”.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض. ( النهاية)