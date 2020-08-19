الصحة العراقية تسجل 4093 اصابة جديدة بكورونا و85 حالة وفاة خلال يوم

(المستقلة).. أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاربعاء الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ، مسجلة 4093 اصابة جديدة بكورونا و85 حالة وفاة خلال يوم و 2529 حالة شفاء .

واضافت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء انه تم فحص ( 20356) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1345459 ) .

وأوضحت انها سجلت هذا اليوم (2529) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 284 بغداد / الكرخ 202 مدينة الطب 91 النجف الأشرف 203 السليمانية 41 أربيل 122 كربلاء 237 كركوك 96 ديالى 95 واسط 51 البصرة 222 ميسان 104 بابل 237 الديوانية 109 ذي قار 130 الأنبار 57 نينوى 150 صلاح الدين 98

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4093 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 444 بغداد الكرخ 355 مدينة الطب 104 النجف 265 السليمانية 150 أربيل 157 دهوك 136 كربلاء 218 كركوك 148 ديالى 193 واسط 264 البصرة 492 ميسان 175 بابل 210 الديوانية 130 ذي قار 217 الأنبار 134 المثنى 178 نينوى 87 صلاح الدين 36

– الوفيات 85 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 4 بغداد الكرخ 5 مدينة الطب 4 السليمانية 8 أربيل 14 كربلاء 6 كركوك 5 ديالى 2 واسط 3 البصرة 9 ميسان 1 بابل 9 الديوانية 1 ذي قار 2 الأنبار 1 المثنى 3 نينوى 6 صلاح الدين 2