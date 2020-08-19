الصحة العراقية تسجل 4093 اصابة جديدة بكورونا و85 حالة وفاة خلال يوم
(المستقلة).. أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاربعاء الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ، مسجلة 4093 اصابة جديدة بكورونا و85 حالة وفاة خلال يوم و 2529 حالة شفاء .
واضافت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء انه تم فحص ( 20356) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1345459 ) .
وأوضحت انها سجلت هذا اليوم (2529) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 284
بغداد / الكرخ 202
مدينة الطب 91
النجف الأشرف 203
السليمانية 41
أربيل 122
كربلاء 237
كركوك 96
ديالى 95
واسط 51
البصرة 222
ميسان 104
بابل 237
الديوانية 109
ذي قار 130
الأنبار 57
نينوى 150
صلاح الدين 98
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4093 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 444
بغداد الكرخ 355
مدينة الطب 104
النجف 265
السليمانية 150
أربيل 157
دهوك 136
كربلاء 218
كركوك 148
ديالى 193
واسط 264
البصرة 492
ميسان 175
بابل 210
الديوانية 130
ذي قار 217
الأنبار 134
المثنى 178
نينوى 87
صلاح الدين 36
– الوفيات 85 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 4
السليمانية 8
أربيل 14
كربلاء 6
كركوك 5
ديالى 2
واسط 3
البصرة 9
ميسان 1
بابل 9
الديوانية 1
ذي قار 2
الأنبار 1
المثنى 3
نينوى 6
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء : 134369 ( نسبة الشفاء 71.2 %)
مجموع الأصابات : 188802
الراقدين الكلي: 48312
الراقدين في العناية المركزة: 582
مجموع الوفيات: 6121
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