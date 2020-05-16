الصحة العراقية تسجل 4 وفيات و67 اصابة جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)…. اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة )… اليوم السبت انه تم فحص (٣١٠٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٦٥٩٤).

واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٦٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٥

بغداد/ الكرخ: ٢٥

مدينة الطب: ٨

البصرة: ١

ميسان: ١

كركوك: ١

ذي قار: ٥

نينوى: ١

– الشفاء: ٣٧حالة ، وكما يلي:

بغداد / الكرخ: ١٣

مدينة الطب: ٣

البصرة: ١٣

بابل : ٣

كركوك: ٢

واسط: ١

اربيل: ٢

– الوفيات : ٤ حالات

حالتين في بغداد/ الرصافة

حالتين في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٣٢٦٠

مجموع حالات الشفاء: ٢١٢٦

الراقدين الكلي: ١٠١٣

مجموع الوفيات: ١٢١