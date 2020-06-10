الصحة العراقية تسجل 34 حالة وفاة و 1146 اصابة جديدة بكورونا

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق ، فيما سجلت 1146 و34 حالة وفاة خلال 24 ساعة .

واضافت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم انه تم فحص (٧٨٣٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم.

وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٣٠٥٢٦).

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١٤٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢١٩

بغداد/ الكرخ: ١٤٩

مدينة الطب: ١١٤

النجف: ١٠١

البصرة: ٦٢

السليمانية: ١١٣

اربيل: ٦٠

دهوك: ٢

كربلاء: ٢٤

واسط: ٣٧

كركوك: ١٧

ديالى: ١٤

بابل: ٧٣

ميسان: ٣٤

ذي قار: ٩٩

المثنى: ٧

صلاح الدين: ١١

الأنبار: ٦

نينوى: ٤

الشفاء: ٣٨٣حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٥٥

بغداد/ الكرخ: ١١٦

مدينة الطب: ١٨

النجف: ١٢

البصرة: ٢٣

اربيل: ٤

كربلاء: ٣٣

كركوك: ٢

واسط: ٤٩

ذي قار: ٥٠

بابل: ١٦

ميسان: ٥

الوفيات : ٣٤ حالة

بغداد/ الرصافة: ١٦

بغداد/ الكرخ: ٧

مدينة الطب: ٣

السليمانية: ٢

كربلاء: ١

ديالى: ١

واسط: ٣

المثنى: ١

مجموع الإصابات : ١٥٤١٤

مجموع حالات الشفاء: ٦٢١٤

الراقدين الكلي: ٨٧٧٤

الراقدين في العناية المركزة: ٨٨

مجموع الوفيات: ٤٢٦