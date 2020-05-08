الصحة العراقية تسجل حالتي وفاة و60 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… انها تؤكد وزارة الصحة والبيئة على استمرار ملاكاتها المختلفة بتقديم كل ما في وسعها للحفاظ على حياة وصحة المواطن الكريم

– نهيب بكافة المواطنين الألتزام بالتعليمات ومراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور بالأعراض الخاصة بالمرض

– تم فحص (٢٣٣٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٢٩٤١).

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٦٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٢

بغداد/ الكرخ: ١٩

مدينة الطب: ٣

ديالى: ١

ميسان: ٩

البصرة: ١٢

ذي قار: ٢

صلاح الدين: ٢

– الوفيات : حالتان ، حالة في بغداد / الرصافة وحالة في مدينة الطب

– الشفاء: ٣٥ حالة ، وكما يلي:

بغداد / الرصافة: ٣

بغداد / الكرخ: ٩

النجف: ٢

البصرة : ٥

بابل: ١

ذي قار: ٤

اربيل؛ ٥

كركوك: ٣

ميسان: ٣

مجموع الإصابات : ٢٦٠٣

مجموع الوفيات: ١٠٤

مجموع حالات الشفاء: ١٦٦١

الراقدين الكلي: ٨٣٨