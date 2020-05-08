الصحة العراقية تسجل حالتي وفاة و60 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… انها تؤكد وزارة الصحة والبيئة على استمرار ملاكاتها المختلفة بتقديم كل ما في وسعها للحفاظ على حياة وصحة المواطن الكريم
– نهيب بكافة المواطنين الألتزام بالتعليمات ومراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور بالأعراض الخاصة بالمرض
– تم فحص (٢٣٣٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٢٩٤١).
– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٦٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ١٢
بغداد/ الكرخ: ١٩
مدينة الطب: ٣
ديالى: ١
ميسان: ٩
البصرة: ١٢
ذي قار: ٢
صلاح الدين: ٢
– الوفيات : حالتان ، حالة في بغداد / الرصافة وحالة في مدينة الطب
– الشفاء: ٣٥ حالة ، وكما يلي:
بغداد / الرصافة: ٣
بغداد / الكرخ: ٩
النجف: ٢
البصرة : ٥
بابل: ١
ذي قار: ٤
اربيل؛ ٥
كركوك: ٣
ميسان: ٣
مجموع الإصابات : ٢٦٠٣
مجموع الوفيات: ١٠٤
مجموع حالات الشفاء: ١٦٦١
الراقدين الكلي: ٨٣٨
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