الصحة العراقية تسجل حالة وفاة واحدة و51 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين انه تم فحص (٢٥٤٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٩٧٠١).

وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٥١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٣٤

بغداد/ الكرخ: ٨

مدينة الطب: ٨

البصرة: ١

– الشفاء: ٥٦ حالة ، وكما يلي:

بغداد / الكرخ: ٨

مدينة الطب: ٣

البصرة : ٣٩

كركوك: ٣

واسط: ١

اربيل: ٢

– الوفيات : حالة واحدة في بغداد/ الكرخ

مجموع الإصابات : ٢٨١٨

مجموع الوفيات: ١١٠

مجموع حالات الشفاء: ١٧٩٠

الراقدون الكلي: ٩١٨