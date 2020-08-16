الصحة العراقية تسجل ارقام قياسية جديدة بكرونا بـ 4348 و75 حالة وفاة
(المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 16 آب 2020 ، مسجلة 4348 أصابة جديدة فيروس كرونا و75 حالة وفاة ، 2674 حالة شفاء خلال 24 ساعة .
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد وتلقته (المستقلة) انه تم فحص ( 19278) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1282928 ).
واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2674) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 303
بغداد / الكرخ 530
مدينة الطب 84
النجف الأشرف 171
السليمانية 40
أربيل 114
دهوك 135
كربلاء 221
كركوك 102
ديالى 104
واسط 26
البصرة 319
ميسان 55
بابل 184
الديوانية 87
ذي قار 88
الأنبار 36
نينوى 61
صلاح الدين 14
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4348 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 396
بغداد الكرخ 592
مدينة الطب 67
النجف 401
السليمانية 106
أربيل 297
دهوك 134
كربلاء 295
كركوك 157
ديالى 95
واسط 176
البصرة 485
ميسان 91
بابل 121
الديوانية 185
ذي قار 135
الأنبار 88
المثنى 169
نينوى 250
صلاح الدين 108
– الوفيات 75 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 1
النجف 2
السليمانية 7
أربيل 12
دهوك 2
كربلاء 5
كركوك 4
واسط 3
البصرة 9
ميسان 1
بابل 5
الديوانية 2
الأنبار 1
المثنى 3
نينوى 6
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء : 125374 ( نسبة الشفاء 71 %)
مجموع الأصابات : 176931
الراقدين الكلي: 45697
الراقدين في العناية المركزة: 572
مجموع الوفيات: 5860
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