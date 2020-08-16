الصحة العراقية تسجل ارقام قياسية جديدة بكرونا بـ 4348 و75 حالة وفاة

(المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 16 آب 2020 ، مسجلة 4348 أصابة جديدة فيروس كرونا و75 حالة وفاة ، 2674 حالة شفاء خلال 24 ساعة .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد وتلقته (المستقلة) انه تم فحص ( 19278) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1282928 ).

واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2674) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 303

بغداد / الكرخ 530

مدينة الطب 84

النجف الأشرف 171

السليمانية 40

أربيل 114

دهوك 135

كربلاء 221

كركوك 102

ديالى 104

واسط 26

البصرة 319

ميسان 55

بابل 184

الديوانية 87

ذي قار 88

الأنبار 36

نينوى 61

صلاح الدين 14

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4348 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 396

بغداد الكرخ 592

مدينة الطب 67

النجف 401

السليمانية 106

أربيل 297

دهوك 134

كربلاء 295

كركوك 157

ديالى 95

واسط 176

البصرة 485

ميسان 91

بابل 121

الديوانية 185

ذي قار 135

الأنبار 88

المثنى 169

نينوى 250

صلاح الدين 108

– الوفيات 75 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 1

النجف 2

السليمانية 7

أربيل 12

دهوك 2

كربلاء 5

كركوك 4

واسط 3

البصرة 9

ميسان 1

بابل 5

الديوانية 2

الأنبار 1

المثنى 3

نينوى 6

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 125374 ( نسبة الشفاء 71 %)

مجموع الأصابات : 176931

الراقدين الكلي: 45697

الراقدين في العناية المركزة: 572

مجموع الوفيات: 5860