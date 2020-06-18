الصحة العراقية تؤكد كورونا تحول لوحش قاتل… وتوجه رسالة للمواطنيين

(المستقلة)… وجهت وزارة الصحة رسالة الى جميع المواطنين بشأن علاج كورونا، فيما اكد عضو خلية الازمة بدائرة صحة الرصافة ان الفايروس تحول “لوحش قاتل”.

وقال عضو خلية الأزمة بدائرة صحة الرصافة عباس الحسيني في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن “فيروس كورونا تسبب بازدياد اعداد الوفيات في بغداد والمحافظات والتي تجاوزت 60 حالة وفاة وقبلها 58 حالة المعلن عنها ضمن الموقف الوبائي اليومي وخصوصا خلال اليومين الماضيين”، عازيا “ارتفاع معدلات الوفيات الى امتلاء المستشفيات وزحامها، ما يدفع البعض للجوء الى العلاجات الثانوية، فضلا عن عدم توفير العناية المركزة”.

واضاف ان “الفيروس تحول الى وحش قاتل أخذ يؤدي الى الوفاة بعد مدة قصيرة من دخوله الى جسم المصاب وخصوصا اصحاب الامراض المزمنة، الذين يعانون من اعتلالات مرضية”.

واشار الى “امكانية خفض اعداد الوفيات شرط متابعة المتشافين من الفيروس والطلب منهم بالتعهد خطيا للتبرع لمرة او مرتين ببلازما الدم لانقاذ المصابين الذين يعانون من تدهور حالتهم الصحية، لأن بعض المتعافين من الفيروس يخافون من التبرع، وكذلك يجب تقليل عدد الملامسين للشخص المصاب من خلال التباعد الاجتماعي والالتزام بالاجراءات الوقائية والرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر خطورة من القاطنين بالمناطق المكتظة بالسكان وخصوصا الذين لديهم مناعة اقل من غيرهم والتي تزيد أعمارهم عن الستين ويعانون من الامراض المزمنة”.(النهاية)