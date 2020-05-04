الصحة العالمي تحذر : كورونا سيبقى لوقت طويل

(المستمرة)..حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن “فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر”، مشددة على “ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الاثنين: “هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته”.

وأشاد غيبريسوس بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي “الرد العالمي على فيروس كورونا”، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض، وأكد: “إننا سنحقق الانتصار بفضل الوحدة الوطنية والتضامن العالمي”.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع خطة استراتيجية محدثة خاصة بالاستعداد والرد على الجائحة، والتي ستشمل معلومات حول الاحتياجات الماليات لدعم مكافحة الجائحة على المستوى الدولي.