الصحة العالمية: لم نصل بعد الى ذروة كورونا

(المستقلة)..توقعت منظمة الصحة العالمية ألا يتم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قبل 12 شهرا، مؤكدة “لم نصل بعد إلى ذروة الوباء”.

وحذرت الصحة العالمية، على لسان المتحدثة باسمها، من أن بريطانيا وتركيا تشهدان ارتفاعا بإصابات فيروس كورونا.

وأضافت أن 90% من إصابات كورونا مصدرها أوروبا والولايات المتحدة، وأن 90% من إصابات كورونا في الصين مصدرها الخارج، مشددة على أن أكبر تهديد للصين هو الإصابات القادمة من الخارج.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 117 مليون طفل في أكثر من 30 دولة قد لا يتمكنون من الحصول على لقاحات الحصبة نتيجة لتعليق عدد من الدول برامج التطعيم وغيرها من الخدمات لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

وذكرت المنظمة في بيانها انه “في حال تم اختيار وقف التطعيمات نتيجة لانتشار كوفيد-19، فإننا نحث القادة على تكثيف الجهود للوصول إلى الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات”.