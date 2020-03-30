الصحة العالمية: لا نشجع على استخدام عقاقير معينة للوباء

( المستقلة)…. أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنها لا تشجع على استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة، مشيرة إلى أنها تسعى مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة كورونا.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية سمحت باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لكورونا، لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا، يعلق عليهما الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، آمالاً كبيرة.

كما وجهت الصحة العالمية شكرها لمركز الملك سلمان للمساهمة في مجهودات مكافحة الوباء بعشرة ملايين دولار.

وقال مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن إجراءات العزل العام والتدابير الصارمة المعمول بها في إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين يجب أن تؤدي قريباً إلى استقرار وضع وباء فيروس كورونا، لكن المتابعة اليقظة ستكون ضرورية.

كما أضاف “نأمل أن تكون إيطاليا وإسبانيا على وشك الوصول إلى ذلك، لكن الفيروس لن ينحسر من تلقاء نفسه ويلزم محاربته من خلال جهود الصحة العامة”.

وفيما يتعلق بإيطاليا، قال ريان “يجب أن نبدأ في رؤية الاستقرار. الحالات التي نراها اليوم تعكس بالفعل التعرض (للإصابة) قبل أسبوعين”.

وطالبت المنظمة الحكومات بدعم الفئات الضعيفة في مجتمعاتها، مشيرة إلى أن كورونا يعيق عمل الأنظمة الصحية حول العالم.

وفاة 25 ألف شخص في أوروبا

إلى ذلك، أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 25 ألف شخص في أوروبا، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الاثنين.

وسجلت أوروبا، أكثر القارات تضرراً بالوباء، 25,037 وفاة (من بين 399,381 إصابة). والدولتان الأكثر تضرراً هما إيطاليا (11591 وفاة) وإسبانيا (7340)، وسجلتا معا حوالي ثلاثة أرباع عدد الوفيات في القارة.( النهاية)