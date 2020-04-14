الصحة العالمية: لا لقاح لكورونا قبل عام.. ولم نصل للذروة بعد

( المستقلة)… حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن بريطانيا وتركيا تشهدان ارتفاعا بإصابات فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وتوقعت الصحة العالمية، على لسان المتحدثة باسمها، ألا يتم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قبل 12 شهرا، مؤكدة: “لم نصل بعد إلى ذروة الوباء”.

وأضافت أن 90% من إصابات كورونا مصدرها أوروبا والولايات المتحدة، وأن 90% من إصابات كورونا في الصين مصدرها الخارج، مشددة على أن أكبر تهديد للصين هو الإصابات القادمة من الخارج.