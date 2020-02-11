الصحة العالمية: كورونا تهديد خطير للغاية للعالم

(المستقلة) ممدوح بليغ/ قال رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا يمثل “تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم”.، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

جاء ذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات ضده.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مستهل اجتماع بحضور أكثر من 400 باحث وممثل للسلطات الوطنية، بعضهم شارك عبر الفيديو من بر الصين الرئيسي وتايوان، قال: “في ضوء وجود 99 بالمئة من الحالات في الصين فإن الأمر لا يزال إلى حد بعيد يمثل حالة طوارئ بالنسبة لذلك البلد، لكنه يمثل تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم”.

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