الصحة العالمية في العراق تحدد سببين لارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد

( المستقلة)… حدد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم إسماعيل سببين رئيسيين لارتفاع عدد الإصابات بفيروسكورونا المستجد في العراق.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن إسماعيل قوله، إن “هنالك سببين رئيسيين لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونافي العراق، الأول يتمثل بعدم وجود مراعاة من قبل المواطنين لإجراءات الوقاية وكثرة التجمعات بسبب رفع الحظر، أماالسبب الثاني فيشمل عمليات المسح الشامل الذي بدأت به وزارة الصحة كجزء من خطتها الاستراتيجية في البحث عنالمصابين“.

وأضاف أن “وزارة الصحة كانت تنتظر الإصابات تصلها عبر المستشفيات إلا أن خطتها الجديدة تمثلت بالبحث عنالمصابين عبر المسح الشامل أي تحولت من الدفاع للهجوم“، مبينا أن “رفع الحظر سينظر به بعد مرور 14 يوماً من رفعالحظر الجزئي وهذا الفترة ستنتهي يوم الاثنين المقبل“.

وتابع اسماعيل، أن “معدل الإصابات والأرقام التي سجلت خلال الأيام الماضية غير مقلقة“، موضحاً أنه “في حال بقيتالأرقام مرتفعة ستجتمع ممثلية الصحة العالمية الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات المناسبة عبر نشر الوعي أو تطبيقحظر التجوال بشكل أكبر“.

وأشار إلى أن “وزارة الصحة قد تقرر إرجاع حظر التجوال في حال استمرت الإصابات بالارتفاع رغم تأثيره علىالاقتصاد“، مبيناً أن “الصحة العالمية تأمل التوسع برفع الحظر وفتح السفر بين المحافظات والمطارات للدول التي لمتسجل إصابات مرتفعة“.( النهاية)