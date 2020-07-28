“الصحة العالمية”: جائحة (كورونا) موجة كبيرة واحدة وليست موسمية

(المستقلة)… قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة (كوفيد- 19)، “موجة كبيرة واحدة”، وليست موسمية.

وحذرت على لسان مارجريت هاريس، المتحدثة باسمها، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف، من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس (كورونا) المستجد في الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وقالت: إن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا، التي تتبع عادة أنماطاً موسمية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وأضافت: “الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم. ما ينبغي أن نفهمه جميعاً أن هذا فيروس جديد، وسلوكه مختلف”، داعية إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات، لإبطاء العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة.

كما حذرت من التفكير في وجود موجات للفيروس، وقالت “ستكون موجة كبيرة واحدة، سوف تتفاوت علواً وانخفاضاً بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله، هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف يلامس قدميك”. (النهاية)