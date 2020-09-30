الصحة العالمية تُعلن اليوم نتائج لقاحات كورونا وآلية التوزيع

المستقلة /يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا عن بُعد، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

يشمل المؤتمر الصحفى إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي للجائحة، وتطوير لقاح كوفيد-19 عالمياً، وتجارب اللقاح إقليمياً والتوزيع المنصف في إطار آلية كوفاكس.

ويتحدث في المؤتمر د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأراش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية د. نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.