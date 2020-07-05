“الصحة العالمية” تنهي التجارب لدواءين لعدم فاعليتهما ضد كورونا

(المستقلة)… أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنهاء التجارب للدواءين، هما “هيدروكسي كلوروكين” و”لوبينافير”/”ريتونافير” لعدم فاعليتهما ضد فيروس كورونا.

وأشارت المنظمة في بيان لها، اليوم السبت، إلى أن الدواءين “لم يحققا تخفيضا لنسبة الوفيات للمصابين بكوفيد-19 في المستشفيات، أو خفضاها قليلا”.

وأضافت المنظمة أن قرارها وقف التجارب يخص فقط علاج المصابين في المستشفيات، ولن يؤثر على دراسات أخرى، حيث يستخدم الدواءان لعلاج المرضى خارج المستشفيات أو للوقاية.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أكد في بيان له، أن حوالي 5500 مريض في 39 دولة تم قبول تطوعهم حتى الآن في تجربة التضامن التي تجريها منظمة الصحة العالمية على أكثر من دواء لفيروس كورونا، لتقييم فعاليتها في محاربة الفيروس.

وقال، إن منظمة الصحة العالمية، ستحصل قريباً على نتائج التجارب السريرية التي تجريها على الأدوية التي قد تكون فعالة في علاج مرضى COVID-19.

وأوضح: بدأت تجربة التضامن على 5 أدوية بمعرفة أكثر الأدوية فعالية وأمانا لعلاج مرضى فيروس كورونا، وهى عقار ريميديسيفير، ودواء هيدروكسي كلوروكين، وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز لوبينافير، ريتونافير مع الإنترفيرون.

وقال في وقت سابق من هذا الشهر، تم إيقاف الاختبارات على عقار “هيدروكسي كلوروكوين”، بعد أن أشارت الدراسات إلى أنه لم يظهر أي فائدة في أولئك الذين يعانون من المرض، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون فعالًا كدواء وقائي. (النهاية)