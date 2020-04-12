الصحة العالمية تنفي ما تم تداوله الإعلام “ان العراق غادر ذروة كورونا وهو بالسيطرة وتدعو الى توخي الحذر

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد ان منظمة الصحة العالمية تنفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام “ان العراق غادر ذروة الإصابات بفايروس كورونا وفي الاتجاه نحو “السيطرة عليه” وتدعو المنظمة المؤسسات الاعلامية الى توخي الحذر عند نقل اخبار متداولة دون مصدر موثق.

وتؤكد وزارة الصحة والبيئة من جانبها ان تعاون المواطن في مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند ظهور اعراض المرض يساعد في منع تفشي الوباء بين افراد اسرته و يحافظ على حياته من المضاعفات الناتجة عنه.

– تؤكد وزارة الصحة والبيئة على التزامها أمام الرأي العام في العراق بالشفافية الكاملة في الاعلان عن كافة نتائج الفحوصات المجراة للكشف عن الحالات المرضية المشتبه بها في بغداد والمحافظات وخضوعها لمراقبة وتدقيق من قبل منظمة الصحة العالمية.

تبين الوزارة انه تم فحص 1526 نموذجا في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (35415) نموذج.

كما سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (34) أربع وثلاثين أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 8

مدينة الطب 6

السليمانية 4

أربيل 1

البصرة 15

أما عدد الوفيات فبلغت أربعة حالات؛ حالة واحدة في بغداد الرصافة؛ حالة واحدة في السليمانية حالة واحدة في كركوك؛ حالة واحدة في البصرة

وحالات الشفاء: 39 حالة توزعت كالتالي

صحة بغداد /الرصافة 3

مدينة الطب 3

النجف 10

السليمانية 3

اربيل 1

كربلاء 6

كركوك 5

ديالى 2

البصرة 6

ليصبح المجموع الكلي كالتالي :

الإصابات : 1352

الوفيات: 76

حالات الشفاء: 640. ( النهاية)