الصحة العالمية تنصح دول العالم بالاستعداد لكورونا

المستقلة /نصحت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، السبت، إن تفشي فيروس كورونا ما زال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين، ولا يمكن تحديد أين سينتشر الوباء.

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وقال تيدروس، في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، إن الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس شجعته، لكنه ما زال يشعر بقلق من تزايد عدد الحالات.

وأعلنت فرنسا، السبت، عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس في أوروبا، وقالت إنها لسائحة صينية مسنة.

وتلك رابع حالة وفاة خارج بر الصين، بعد إعلان ثلاث وفيات في القارة الآسيوية في كل من هونغ كونغ والفلبين واليابان.

وأعلنت ماليزيا اكتشاف إصابة سائحة أمريكية قدمت إليها من كمبوديا، حاملة الفيروس. وكانت السيدة ضمن ركاب سفينة سياحية ترسو في المياه الكمبودية الآن.

وكان غيبريسوس قد قال إن بعثة تقودها المنظمة إلى الصين ستبدأ عملها في التحقيق في تفشي المرض، الأحد المقبل، مع التركيز على كيفية انتشار الفيروس وشدته.

وستبحث البعثة، التي تتكون من 12 عضوا دوليا و12 من نظرائهم الصينيين، في كيفية ومتى أصيب أكثر من 1700 عامل من الأطقم الطبية بالفيروس.